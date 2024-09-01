Beşiktaş - Net Global Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 4. haftasında Beşiktaş ile Net Global Sivasspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 4. haftasında Beşiktaş ile Net Global Sivasspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Sivasspor maçı 1 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Muçi, Immobile

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Sonko, Radakovic, Samba, Uğur, Charisis,Jan, Alex, Azizbek, Manaj