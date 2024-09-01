Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 4. haftasında Beşiktaş ile Net Global Sivasspor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Sivasspor maçı 1 Eylül Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ:
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Muçi, Immobile
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Sonko, Radakovic, Samba, Uğur, Charisis,Jan, Alex, Azizbek, Manaj