Net Global Sivasspor'dan maç sonu hakem tepkisi!

Net Global Sivasspor As Başkanı Mustafa Kurbanoğlu hakem Yasin Kol'un performansına tepki gösterdi.

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"Maalesef olmayan bir faul... İyi ayakları olduğunu bildiğiniz bir takımda serbest vuruş... Maçın seyri değişiyor... Bir tiyatro oynanacaksa biz oynamayalım, direkt 3-0 kazansınlar ve yarışlarına devam etsinler. Bunu mu yapalım? Her seferinde bu hakem hatalarına geçti-gitti mi diyelim? Biz bu tiyatronun figüranları olamayız. Talimatsız hakemlerle yürümek istiyoruz." ifadelerini kullandı.