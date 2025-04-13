Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Net Global Sivasspor konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Sivasspor'da Rıza Çalımbay maçın ardından maçın hakemi Yasin Kol'a tepki gösterdi.

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından hakeme tepki gösterdi.

Rıza Çalımbay: İyi başladık, İyi de pozisyonlarımız vardı. Hakemin ilk gol öncesi verdiği faulü kabul etmiyorum. İkinci yarıda golümüzü attık. Arkadaşlarımızdan sakatlananlar ve yorulanlar oldu. Rahatlıkla puan alabileceğimiz bir maçtı, istediğimiz gibi olmadı.

"ÖYLE BİR FAUL YOK"

"Talisca'nın golü öncesi verilen faul kabul edilemez. Üstünden aşırıyor, kendisi çarpıyor. Talisca'nın sevdiği yerler zaten, arıyor. Öyle bir faul yok." dedi.