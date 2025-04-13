Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Net Global Sivasspor'a konuk olacağı maçın VAR hakemi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Markus Schmidt olarak açıklandı. Schmidt'e AVAR'da ise Onur Özütoprak'ın eşlik edeceği belirtildi.
Net Global Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR'ı belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Net Global Sivasspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 13.04.2025- 12:03