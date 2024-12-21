Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 17. haftasında Sivasspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor.
Ev sahibi Sivasspor yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan önderliğinde sahadan mutlaka 3 puanla ayrılmak istiyor. Konuk ekip Samsunspor ise üst sıralardan kopmamak adına sahadan mutlaka galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
Sivasspor - Samsunspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
İŞTE SİVASSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI 11'LERİ:
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Sonko, Camara, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Pritchard, Emrah, Rodrigues, Manaj.
Samsunspor: Okan, Van Drongelen, Bola, Zeki, Satka, Bennasser, Ntcham, Holsa, Dimata, Muja, Mouandilmadji.
SİVASSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Samsunspor maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.