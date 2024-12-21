Sivasspor-Samsunspor CANLI | Sivasspor-Samsunspor canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 17. haftasında Sivasspor ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Sivas'ta oynanan bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Sivasspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.12.2024- 15:47