Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bodrum Futbol Kulübü evinde Sivasspor ile kozlarını paylaşıyor.
Mücadelenin ilk 11'leri:
Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir, Celustka, Ali, Cenk, Taylan, Mohammed, Gökdeniz, Fredy, Seferi, Puşcaş.
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Radakovic, Camara, Uğur, Poungouras, Koita, Charisis, Turgunboyev, Rodrigues, Rey Manaj.
BODRUM FK - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN BAŞLADI VE HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Bodrum FK - Sivasspor maçı 13 Aralık Cuma günü saat 20.00'de oynanmaya başlandı. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.