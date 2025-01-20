Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Net Global Sivasspor'u konuk edecek. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde bu sezon üst üste ikinci galibiyetini arayan bordo-mavililer, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında 5-0'lık net bir galibiyet alan Fırtına, aynı başarıyı Yiğidolar karşısında da göstermeyi amaçlıyor. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'da sakat oyuncuların antrenmanlara başlaması ise sevindirdi. Muhtemel 11'lerin belli olduğu karşılaşmada Sivasspor'un nasıl mücadele edeceği ise merak ediliyor. Ömer Erdoğan yönetiminde çıkış arayan deplasman takımı, oynadığı son 5 maçta sadece 2 puan toplayabildi. Küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen Sivasspor, zorlu Karadeniz deplasmanında puan ya da puanlar almak istiyor. Peki, Trabzonspor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? İşte Süper Lig'in kapanış maçı hakkında öne çıkan notlar...

Trabzonspor - Net Global Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor sahasında Net Global Sivasspor'u ağırlayacak. Papara Park'ta oynanacak mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan ekipler, maç saatini beklemeye geçti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde bu sezon ilk defa üst üste ikinci galibiyetini almak isteyen bordo-mavililer, taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Geçtiğimiz hafta Antalyaspor karşısında 5-0 kazanan Fırtına, yükselen performansını güçlü rakibi karşısında da devam ettirmeyi amaçlıyor. Simon Banza, Cham, Visca gibi hücum silahlarıyla gol veya goller arayacak Trabzonspor'da sakat oyunculardan sevindiren haber geldi. Mücadeleye kısa bir süre kala 11'ler belli olurken, hangi isimlerin kadroda olacağı ise futbolseverler tarafından merak ediliyor. Küme düşme hattının bir sıra üstünde yer alan ve son 5 maçta 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Sivasspor'da zorlu deplasmanda çıkış arıyor. Puan ya da puanlar alarak Sivas'a dönmek isteyen Ömer Erdoğan'ın öğrencileri, 20 puanla 15. sırada yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Net Global Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Lundstram, Batagov, Eren, Mendy, Umut Güneş, Visca, Ozan Tufan, Nwakaeme, Banza

Net Global Sivasspor: Nikolić, Murat, Radaković, Sonko, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Pritchard, Koita, Rodrigues, Manaj

TRABZONSPOR - NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Trabzonspor - Net Global Sivasspor maçı 20 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR - NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Papara Park Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak Trabzonspor - Net Global Sivasspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SIMON BANZA GOLLERİNİ ATMAYA DEVAM EDİYOR

Yaz transfer döneminde Braga'dan Trabzonspor'a kiralanan Simon Banza gollerini atmaya devam ediyor. Son 5 maçın 4'ünde fileleri havalandırmayı başaran 28 yaşındaki hücum oyuncusu, bu sezon oynadığı 15 lig maçında 12 gol atarken, 2 de asist yaptı. Sivasspor maçında ilk 11'de olması beklenen Banza'nın gol atıp atamayacağı ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

TRABZONSPOR'DA 5 İSİM SINIRDA

Sivasspor maçı ile çıkışını devam ettirmek isteyen Trabzonspor'da 5 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerde kaptan Uğurcan Çakır, Ozan Tufan, Simon Banza, Eren Elmalı ve Okay Yokuşlu, bu akşam kart görmeleri durumunda 22. haftada oynanacak Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR İLE SİVASSPOR ARASINDA 45. KARŞILAŞMA

Trendyol Süper Lig'in 20. hafta kapanış maçında karşı karşıya gelecek Trabzonspor ile Net Global Sivasspor 45. randevularına hazırlanıyor. Geçtiğimiz karşılaşmaların 20'sinde bordo-mavili takım üstün gelirken, 13 mücadeleden de Yiğidolar galip ayrıldı. İki takım arasında oynanan 11 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, Sivasspor'a karşı evinde oynadığı 23 maçın 15'ini ise kazanmayı bildi. 4 karşılaşma beraberlikle tamamlanırken, 4 mücadele ise Sivasspor'un üstünlüğüyle noktalandı.

ÖMER ERDOĞAN TRABZON'DA KAZANAMIYOR

Teknik Direktör Bülent Uygun'un ardından göreve gelen ve Sivasspor ile çıkış arayan Ömer Erdoğan, Süper Lig kariyeri boyunca Trabzonspor'a karşı hiç galibiyet alamadı. Karagümrük, Alanyaspor, Hatayspor ve Ankaragücü'nde görev alan Erdoğan, Trabzonspor'a karşı çıktığı 7 resmi maçta 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bu defa Sivasspor ile bordo-mavililere konuk olacak 47 yaşındaki çalıştırıcının galibiyet hasretine son verip veremeyeceği futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

BORDO-MAVİLİLERDEN DİKKAT ÇEKEN İÇ SAHA PERFORMANSI

Bu sezon beklentilerin altında kalan Trabzonspor'da iç saha performansı dikkat çekiyor. Oynadığı 18 maç sonunda 22 puan toplayan bordo-mavililer, bu puanların 18'ini taraftarı önünde kazandı. 5 galibiyetini de Papara Park'ta alan Fırtına, Sivasspor karşısında da 3 puan almak için sahaya çıkacak.

TRABZONSPOR 238 GÜNLÜK HASRETE SON VERMEK İSTİYOR

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Net Global Sivasspor'u konuk edecek Trabzonspor, bu sezon ilk defa üst üste 2 maçını da kazanmak istiyor. Geçtiğimiz hafta Onvo Antalyaspor'u 5-0 gibi net bir skorla mağlup eden bordo-mavililer, aynı başarıyı Yiğidolar karşısında da göstererek 238 günlük hasrete son vermeyi amaçlıyor. Ayrıca Papara Park'ta son 4 lig maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Trabzonspor, Sivasspor'u da mağlup ederek olumlu tabloyu sürdürmek istiyor.

TRABZONSPOR - SİVASSPOR MAÇININ HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Trabzonspor - Net Global Sivasspor maçının hakemi Zorbay Küçük oldu. Küçük'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Olcar üstlenecek.

VAR HAKEMİ PORTEKİZLİ

Trabzonspor - Net Global Sivasspor maçının VAR hakemi ortekiz Futbol Federasyonu'ndan Helder Malheiro olurken AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel olacak.