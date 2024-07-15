Sivas'tan flaş İbrahim Akdağ kararı!
Sivas'a Ankaragücü'nden flaş transfer!
💲DOLAR NE KADAR OLDU?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun!
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Cimbom'a Oliveira piyangosu! Yeni adresi belli oldu Cimbom'a Oliveira piyangosu! Yeni adresi belli oldu 12:09
F.Bahçe'de bir ayrılık daha! F.Bahçe'de bir ayrılık daha! 11:38
G.Saray'dan 15 Temmuz mesajı! G.Saray'dan 15 Temmuz mesajı! 11:19
Beşiktaş'tan 15 Temmuz mesajı! Beşiktaş'tan 15 Temmuz mesajı! 11:18
F.Bahçe'den 15 Temmuz mesajı! F.Bahçe'den 15 Temmuz mesajı! 11:15
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Oğuz Aydın transferi sonrası... F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Oğuz Aydın transferi sonrası... 10:55
Daha Eski
Ayrılık kararını iletti! İşte Cimbom'un yeni sağ beki Ayrılık kararını iletti! İşte Cimbom'un yeni sağ beki 10:26
Ve F.Bahçe'ye gelmeyi kabul etti! İşte bonservis ücreti Ve F.Bahçe'ye gelmeyi kabul etti! İşte bonservis ücreti 10:09
G.Saray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı! G.Saray'dan Beşiktaş'a yılın transfer çalımı! 09:30
Galatasaray - Fortuna Düsseldorf maçı saat kaçta? Galatasaray - Fortuna Düsseldorf maçı saat kaçta? 09:17
F.Bahçe En-Nesyri'nin alternatifini belirledi! F.Bahçe En-Nesyri'nin alternatifini belirledi! 00:47
F.Bahçe En-Nesyri'nin alternatifini hazırladı! F.Bahçe En-Nesyri'nin alternatifini hazırladı! 00:47
SON DAKİKA