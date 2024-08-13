Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un yeni transferi Keita Balde, sağlık kontrolünden geçti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan golcü oyuncu Keita Balde'nin sağlık kontrolleri Sivas Medicana Hastanesinde gerçekleştirildi.

İlk olarak kan tetkikleri yapılan oyuncu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sporcunun sağlık kontrolleri, radyoloji ve kardiyak testi ile tamamlandı.