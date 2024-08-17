Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Bellona Kayserispor sahasında Net Global Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi konuk takım 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı. | Son dakika spor haberleri

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta karşılaşmasında Bellona Kayserispor ile Net Global Sivasspor kozlarını paylaştı. 3 gol çıkan mücadeleyi Yiğidolar 2-1 kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 17. ve 50. dakikalarda Uros Radakovic kaydetti. Kayserispor'un tek golü ise 14. dakikada Miguel Cardoso'dan geldi. Ayrıca ev sahibinde Talha Sarıarslan'ın 90+2'de attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Konuk takımda 75. dakikada Uğur Çiftçi, çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Sivasspor 4 puana yükseldi. Kayserispor ise haftayı puansız kapattı.

Ligin 3. haftasında Kayserispor deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Sivasspor ise evinde Eyüpspor'u ağırlayacak.