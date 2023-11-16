Sivasspor adı Galatasaray ile anılan futbolcu Uğur Çiftçi ile ilgili açıklama yayınladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Sivasspor Kulübü adı Galatasaray ile anılan futbolcu Uğur Çiftçi ile ilgili açıklama yaptı.

Sivasspor'da basın sözcüsü Gökhan Karagöl, adı Galatasaray ile anılan futbolcu Uğur Çiftçi, hakkında bir yazılı açıklama yaptı. Karagöl basında Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a transfer olacağı yönündeki haberleri yalanladı.

Karagöl, "Futbolcumuz Uğur Çiftçi ile ilgili bugün medyada spekülatif haberler yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği duyulmuştur. Ligde zorlu maraton devam ederken ve Galatasaray ile oynayacağımız maç yaklaşırken bu asılsız haberin kasıtlı ve kötü niyetli olarak çıkarıldığını düşünmekteyiz. Galatasaray tarafından kulübümüze hiçbir transfer teklifi gelmemiştir. Resmi açıklama yapılmadıkça, asılsız haberlere taraftarlarımızın ve kamuoyunun itibar etmemesini önemle rica ederiz" dedi.