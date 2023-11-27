Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 13. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımına ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Yunus Emre Konak, Charisis, Saiz, Emrah Başsan, Burak Kapacak, Manaj.

Trabzonspor: Taha, Denswil, Baniya, Eren, Mehmet Can, Bakasetas, Mendy, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu

EMS YAPI SİVASSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

EMS Yapı Sivasspor - Trabzonspor maçı 27 Kasım Pazartesi günü saat 20:00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

MÜCADELENİN HAKEMİ VOLKAN BAYARSLAN

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetiyor. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Alex Taşcıoğlu ve Mustafa Sönmez yapıyor.