Trendyol Süper Lig'de 10. hafta maçında Alanyaspor evinde Sivasspor' konuk ediyor. Alanyaspor - Sivasspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Alanyaspor'un sahasında Sivasspor'u ağırladığı maç saat 16.00'da başladı. Mücadele, Beinsports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
ALANYASPOR - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Alanyaspor: Ertuğrul, Aliti, Fatih, Yusuf, Hadergjonaj Novais, Oğuz, Richard, Eduardo, Efecan, Cordova,
Sivasspor: Ali Şaşal, Burak, Aaron, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, N'Jie, Gerson, Koita.