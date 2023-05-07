Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'a 4-1 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, 10 kişi kalmalarının maçın sonucunu belirlediğini söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, "Amacımız puan veya puanlar almaktı, maça kötü de başlamadık ama kötü bir gol yedik. Sonra penaltı olayı oldu. Sonrasında maalesef oyuncu arkadaşımız yapmaması gereken bir şey yaptı, gereksiz şekilde takımı yalnız bırakan arkadaşımız bu maçın ön planına çıktı." ifadelerini kullandı.

Rakibin çok istekli olduğunun altını çizen Çalımbay, şöyle konuştu:

"Karşımızdaki takımın şiddetle puana ihtiyacı vardı. Onlar daha hırslı, daha istekliydiler, çok büyük mücadele ettiler. Böyle maçlarda takımı yalnız bırakmak çok yanlıştı, bu da pahalıya patladı. 10 kişi olarak da bir şeyler yapmaya çalıştık, sonlara doğru tüm ofansif arkadaşımızı oynattık. Bir gol daha atabilirdik ama istediğimiz gibi ataklar olmadı. Futbolun içinde bu sonuçlar var. Böyle bir mağlubiyet aldığımız için üzgünüz, bunu telafi edeceğiz. Bu sezon bizim için çok yorucu oldu. Kalan maçlarımızı iyi bir şekilde bitirip sonrasında gelecek sezona bakacağız."