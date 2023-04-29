Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

Bugünkü maç iki takım açısından da zor maç. Tüm analizlerimizi yaptık. Tek amacımız puan ve puanlar almak. Galip gelmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu maç bizim için çok önemli. Kazanırsak kupa maçlarına kafamız rahat çıkacağız.

Her zaman nasıl oynuyorsak kendi oyunumuzu, oynayacağız. Bu maç bizim için çok önemli. Bu maçı kazanırsak Fenerbahçe ile 2 maçımız daha var. Bunu kazanabilirsek kupada kafamız rahat oynayabiliriz. Her açıdan çok önemli bir maç. Takım olarak kenetlendik. Antrenmanlarda yaptıklarımızı sahaya yansıtırsak iyi sonuçla ayrılırız.