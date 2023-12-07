UEFA ülke puanına en çok katkı sağlayan takımlar belli oldu! İşte o liste

UEFA ülke puanına en çok katkı sağlayan takımlar belli oldu! İşte o liste

Son senelerde Avrupa'da tekrardan kendini gösteren Türk takımları, Konferans Ligi, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde etkisini hissettirdi. Bu sezon Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş aldığı sonuçlarla ülke puanına etki etmeye devam ediyor. İşte UEFA ülke puanına en çok katlı sağlayan takımlar...

Şampiyonlar Ligi Haberleri Yayın Tarihi: 07.12.2023- 11:30 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023- 12:22