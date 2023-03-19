Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor. Sivasspor - Ankaragücü maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor evinde Ankaragücü'nü konuk ediyor. Sivasspor - Ankaragücü maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.



SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Ankaragücü maçı saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.





SİVASSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERi

Sivasspor: Ali Şaşal, Ziya, Appindangoye, Goutas, Murat, Cofie, Siaz, Ulvestad, Erdoğan, N'jie, Leke

Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Uros, Atakan, Hasan Ali, Taylan, Diack, Zahid, Milson, Emre, Ali Sowe