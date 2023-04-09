Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir'i konuk ediyor. Sivasspor - Başakşehir maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 28. hafta maçında Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Sivasspor - Başakşehir maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİVASSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Başakşehir maçı saat 16.00'da başladı ve beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.









SİVASSPOR - BAŞAKŞEHİR İLK 11'LERİ



Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Aaron, Ziya, Cofie, Saiz, Ulvestad, N'Jie, Erdoğan, Leke James

Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Januzaj, Deniz Türüç, Szysz, Keny