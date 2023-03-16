UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Sivasspor, evinde İtalyan ekibi Fiorentina ile kozlarını paylaşıyor. Sivasspor - Fiorentina maçının CANLI ANLATIMINI

SİVASSPOR - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Fiorentina maçı 16 Mart Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Goutas, Uğur, Hakan, Cofie, Charisis, Saiz, Erdoğan, Caicedo.

Fiorentina: Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez, Ranieri, Mandragora, Amrabat, Bonaventura, Ikone, Gonzalez, Cabral.

YİĞİDOLAR'IN 30. AVRUPA MAÇI

Sivasspor, oynayacağı Fiorentina mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 30. maçına çıkıyor. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 29 müsabakada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 33 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 51 gole engel olamadı.



SİVAS NASIL TUR ATLAR?

Kırmızı-beyazlı takım, ilk maçta Fiorentina deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle döndü. Sivasspor'u iki ve daha farklı galibiyetler çeyrek finale taşır, tek farklı zaferler de maçı uzatmalara götürür.

SİVASSPOR'DA 3 EKSİK

Teknik direktör Rıza Çalımbay idaresindeki Sivasspor'da 3 oyuncu maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Robin Yalçın ve Caner Osmanpaşa ile kırmızı kart cezalısı Max Gradel kadroda yer alamayacak.

AFETZEDELER MAÇI İZLİYOR

Sivas Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalan afetzede vatandaşlar, Sivasspor ile Fiorentina arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçına getirildi.

KARADAĞLI HAKEM YÖNETİYOR

Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayan mücadelede Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic düdük çalıyor.

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