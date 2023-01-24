Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Sivasspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Sivasspor ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı ve tarihi merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Gaziantep FK maçı 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta tarihlerinden birinde oynanacak. Müsabaka A Spor'da canlı yayınlanacak. Maçın tarih ve saati belli olduğunda haberimizde yer alacak.