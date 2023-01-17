Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Sivasspor ile Karacabey Belediyespor kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sivasspor - Karacabey Belediyespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor - Karacabey Belediyespor ZTK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Sivasspor - Karacabey Belediyespor ZTK maçını canlı izlemek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Sivasspor, Karacebey Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Karacabey Belediyespor ZTK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR ZTK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Karacabey Belediyespor maçı 17 Ocak Salı günü saat 14:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR KAYSERİ'YE EKSİK GİTTİ!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Teco Karacabey Belediyespor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Kayseri'ye gitti. Sakatlıkları bulunan Murat Paluli, Aaron Appindangoye, Leke James, Mustapha Yatabare ve Karol Angielski'nin yer almadığı 21 kişilik kafilede şu sporcular yer alıyor: Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Dimitrios Goutas, Mehmet Albayrak, Hakan Arslan, Robin Yalçın, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Clinton N'Jie, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Charis Charisis, Ahmed Musa, Kader Keita, Eren Kaya.