DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Uğur Çiftçi'nin transferi için Galatasaray ile görüşme gerçekleştirdiklerini ancak netleşen bir durumun olmadığını söyledi.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay yaptığı açıklamada, bir süredir adı Galatasaray ile anılan Uğur Çiftçi için görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Çalımbay, "Şu anda net bir şey yok. Konuşmalar oldu, her şey var ama netlik kazanan bir şey yok. Bizde maça gidiyoruz, yarın Kayserispor maçımız var. Şu anda Uğur Çiftçi bizimle beraber. Bu transfer gerçekleşirse, oyuncu da istedikten sonra, kulüp de tamam derse, bir şey diyemem ben. Oyuncu için de büyük bir fırsat. Uğur bizden anlayış bekliyor, biz de yönetimle konuşuyoruz. Yönetim tamam derse gidecek" ifadelerini kullandı.