Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Demir Grup Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Kırmızı-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 14'üncü dakikada Sabi'a ve 66'ncı dakikada Gradel kaydetti. Kasımpaşa'nın karşılaşmadaki tek golü 39'uncu dakikada Ben Ouannes'ten geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR



14'üncü dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Sabi'a pasını Uğur Çiftçi'ye verdi. Uğur, çizgiye kadar inip tekrardan yerden içeri çevirdi. Ceza sahası sol çaprazında topu önüne alan Sabi'a'nın düşerken yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 0-1.



29'uncu dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Fall, rakiplerinden sıyrıldıktan sonra sol tarafta müsait durumdaki Ben Ouannes'i gördü. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.



39'uncu dakikada Kasımpaşa eşitliği yakaladı. Koita'nın pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ben Ouannes'in sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.



54'üncü dakikada Aytaç Kara'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Ben Ouannes ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Koita'nın sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



66'ncı dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında Uğur Çiftçi ortasını yaptı. Kasımpaşa savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içinde Gradel'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.



70'nci dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Tırpan ortasını yaptı. Arka direkte Fall'un uçarak yaptığı kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve Sivasspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.



FATİH TERİM, SELÇUK İNAN'I YALNIZ BIRAKMADI



Karşılaşmayı teknik direktör Fatih Terim de tribünden takip etti. Maçı Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ile birlikte izleyen tecrübeli teknik adam, eski öğrencisi Selçuk İnan'ı ilk lig maçında yalnız bırakmadı.

MAÇ NOTLARI

STAT: Recep Tayyip Erdoğan



KASIMPAŞA: Ertuğrul Taşkıran - Hadergjonaj, Bruma, Graovac, Petretta (Dk. 68 Bahoken), Aytaç Kara (Dk. 61 Yunus Mallı), Tirpan, Fall, Hajradinovic (Dk. 75 Eysseric), Ben Ouanes, Koita



SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural - Caner Osmanpaşa, Camara (Dk. 46 Murat Paluli) (Dk. 82 Ahmed Musa), Goutas, Uğur Çiftçi, Ulvestad, Robin Yalçın (Dk. 75 Keita), Charisis (Dk. 57 Gradel), Sabi'a, Erdoğan, Yatabare



GOLLER: Dk. 39 Ben Ouannes (Kasımpaşa) - Dk. 14 Sabi'a, Dk. 66 Gradel (Sivasspor)



SARI KARTLAR: Fall, Petretta, Ben Ouannes, Selçuk İnan (T.D) Hadergjonaj (Kasımpaşa) - Charisis, Sabi'a (Sivasspor)