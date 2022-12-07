Cadiz - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Cadiz - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Dünya Kupası arasında kulüplerin hazırlık süreçleri sürüyor. Cadiz ve Manchester United kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Cadiz - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor Haberleri Yayın Tarihi: 07.12.2022- 17:10 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022- 17:10