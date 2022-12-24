Kasımpaşa Sivasspor maçı CANLI İZLE (Kasımpaşa-Sivasspor canlı anlatım)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 15. hafta maçlarıyla devam ediyor. 5 maçtır kazanamayan Kasımpaşa sahasında 4 maçtır galibiyete hasret Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. İki takım da 3 puan için sahaya çıkıyor. Kasımpaşa-Sivasspor maçının CANLI ANLATIMI haberimizde...

Süper Lig Haberleri Yayın Tarihi: 24.12.2022- 17:10