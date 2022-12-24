Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimzide...
KASIMPAŞA SİVASSPOR İLK 11'LER
Kasımpaşa: Ertuğrul, Bruma, Graovac, Hadergjonaj, Petretta, Tirpan, Hajradinovic, Aytaç, Fall, Mortadha, Koita.
Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Camara, Erdoğan, Ulvestad, Charisis, Robin, Uğur, Dia Saba, Yatabare.
KASIMPAŞA - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Kasımpaşa ile Sivasspor arasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maç, saat 16.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.