Sivasspor - Liepaja maçı iptal oldu

Sivasspor, Katar'da devam eden 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Antalya Belek'te çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede kırmızı-beyazlılar, kamptaki ikinci hazırlık maçında bugün Letonya Ligi ekibi FK Liepaja ile karşı karşıya gelecekti. Müsabaka öncesi kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmanın iptal edildiği duyuruldu.

UEFA ve FIFA izinlerinin alınamamasından dolayı iptal edilen mücadelede ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"DG Sivasspor'umuz ile FK Liepaja arasında saat 12.00'da oynanması gereken hazırlık maçı, misafir takımın bağlı olduğu federasyon tarafından izin yazıları Türkiye Futbol Federasyonu'na ibraz edilmemiştir. Buna bağlı olarak Türkiye Futbol Federasyonu tarafından UEFA ve FIFA izinlerinin alınamamasından dolayı mücadelenin oynanmasına izin verilmemiştir."



