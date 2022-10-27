Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay Cluj maçı sonrası konuştu: Artık Sivas'ı herkes tanıyor!

UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor, Cluj'u yenerek Konferans Ligi'nde tur atladı. Mücadele sonrası Yiğidolar'ın hocası Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Çok büyük başarı getiriyoruz. Basında Sivasspor, öbürleri kadar yer alamaz. Sivas'ın başarısını küçük yazarlar. Ötekiler büyük şekilde yazılır, çizilir, konuşulur. Ancak, Sivas herkesten daha fazla başarılı olur. Sivas'ın bütçesi onların yüzde 10'udur. Ben gurur duyuyorum Sivas'la!" dedi.

Sivasspor Haberleri Yayın Tarihi: 28.10.2022- 01:09