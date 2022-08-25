Sivasspor - Malmö mücadelesi öncesi dostluk yemeği
Sivasspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Malmö ile karşılaşacak. Sivasspor - Malmö maçı öncesi yönetim kurulu üyeleri konuk ekibin yöneticileriyle yemekte bir araya geldi.
Sivasspor Haberleri
Yayın Tarihi: 25.08.2022- 16:59
Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, yemeğin ardından günün anısına Malmö yöneticilerine plaket hediye etti.
Yemekte Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile il protokol üyeleri de yer aldı.