UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nun beşinci haftasında konuk ettiği Romanya temsilcisi CFR Cluj'u 3-0 yenerek gruptan çıkmayı garantileyen Demir Grup Sivasspor'da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, Slavia Prag deplasmanından da istedikleri sonucu alıp başka bir maç daha oynamadan son 16 turuna yükselmek istediklerini söyledi.

Otyakmaz, karşılaşmanın ardından stat çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Öncelikle takımımızı, teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Taraftarımız bugün biraz daha coşkuluydu. Buradan bunu gördük ki takım başarılı olduğu zaman maalesef taraftar maçlara ilgi duyuyor. O yüzden hep başarılı olmak zorundayız. Bugün başardık. Oyuncularımızı tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Sivasspor'un Avrupa'da yoluna devam edeceğini kaydeden Otyakmaz, "Tüm Sivasspor taraftarına hayırlı olsun. Slavia Prag maçından puan aldığımız takdirde ilk 16'yı garantilemiş oluyoruz. Aksi takdirde bir maçımız daha olacak. Öyle sıkıntılı bir periyoda girmemek için de Prag'dan arzu ettiğimiz sonucu alıp ilk 16'yı şimdiden garantilemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.