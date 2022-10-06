SİVASSPOR BALKANİ CANLI MAÇ İZLE 📺 | Sivasspor - Balkani maçı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta?

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, G Grubu 3. maçında Balkani ile karşılaşacak. Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, maçı kazanarak puanını 7 yapmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sivasspor - Balkani maçı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta?

Sivasspor Haberleri Yayın Tarihi: 06.10.2022- 16:01 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022- 16:01