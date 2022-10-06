UEFA Konferans Ligi G Grubu 3. maçında temsilcimiz Demir Grup Sivasspor, sahasında Kosova ekibi Ballkani ile karşı karşıya geliyor. Kırmızı-beyazlılar bu maçı kazanıp grup liderliği için avantajlı bir konuma gelmek isterken, konuk takım ise ilk galibiyetini alma hedefinde... Sivasspor-Ballkani maçı CANLI ANLATIMI haberimizde...

UEFA Konferans Ligi G Grubu 3. maçında Demir Grup Sivasspor ile FC Ballkani kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımı ve detayları haberimizde...

SİVASSPOR BALLKANI İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ulvestad, Charisis, Dia Saba, Gradel, Yatabare.

Ballkani: Frasheri, Thaqi, Sinani, Jashanica, Potoku, Dellova, Emerllahu, Zyba, Korenica, Krasniqi, Rrahmani.

SİVASSPOR - BALLKANI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Sivasspor ile Ballkani maçı saat 19.45'te başladı. Mücadele TV 8.5 ve EXXEN'de canlı yayınlanıyor.

MAÇTAN NOTLAR:

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında Kosova temsilcisi Ballkani'yi konuk eden Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Spor Toto Süper Lig'deki Atakaş Hatayspor karşılaşmasına göre 3 değişiklik yaptı.

Rıza Çalımbay, takımının Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olduğu maçta ilk 11'de görev verdiği Appindangoye, Keita ve Robin Yalçın'ın yerine, Caner Osmanpaşa, Hakan Arslan ve Charisis'e şans verdi.

Sivasspor'da Ziya Erdal, Leke James, Kader Keita, Samba Camara ve Ahmed Musa sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamadı.

Ballkani'de ise sakatlığı devam eden Hoxha karşılaşmada forma giyemedi.

Maç öncesinde Endonezya'da futbol müsabakasında çıkan izdihamda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.