Sivasspor - Balkani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Sivasspor - Balkani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, Rigas FS ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sivasspor kazanarak puanını 7 yapmak istiyor. Müsabakada İspanyol hakem Jose Luis görev yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sivasspor - Balkani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.10.2022- 16:00 Güncelleme Tarihi: 05.10.2022- 16:00