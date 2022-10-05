Sivasspor - Balkani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi
UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, Rigas FS ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sivasspor kazanarak puanını 7 yapmak istiyor. Müsabakada İspanyol hakem Jose Luis görev yapacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sivasspor - Balkani maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor, G Grubu 3. maçında Balkani ile karşılaşacak. Sivasspor, kazanarak puanını 7 yapmak istiyor. Peki, Sivasspor - Balkani maçı canlı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta?
SİVASSPOR - BALKANI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sivasspor - Balkani maçı 6 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te TV8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.