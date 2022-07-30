Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Kupa'da oynanacak olan Trabzonspor maçı öncesi konuştu. Çalımbay, "Sezon başı hazırlıkları önemlidir. İyi hazırlandık. Bir sorunumuz yok. Tabi ki bu mutluluk verici bir şey. Trabzonspor'da da çalıştım. Çalıştığım iki takım oynuyor. Mutluyum. İki Anadolu takımının bu kupa için oynaması mutluluk verici" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Trabzonspor maçı öncesi konuştu.

İŞTE O SÖZLER:

"Sezon başı hazırlıkları önemlidir. İyi hazırlandık. Bir sorunumuz yok. Tabi ki bu mutluluk verici bir şey. Trabzonspor'da da çalıştım. Çalıştığım iki takım oynuyor. Mutluyum. İki Anadolu takımının bu kupa için oynaması mutluluk verici."

"Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Burada bıraktık burada başlıyoruz. İnşallah mutlu bir şekilde ayrılırız buradan."