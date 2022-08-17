UEFA Avrupa Ligi play-off liginde Sivasspor, Malmö ile deplasmanda karşılaşacak. Ggruplara kalmak isteyen Sivassspor'un şlk karşısında avantaj elde etmek istediği bilinirken sporseverler Malmö - Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte Sivasspor - Malmö maçı tüm detayları...

Sivasspor UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki ilk maçına İsveç'te hazırlanıyor. Maç ile ilgili detayları merak eden spor severlerin arama motorlarında araştırdığı Sivasspor maçı saat kaçta? Malmö - Sivasspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevabını haberimizde derledik.

MALMÖ - SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor'un Malmö karşısındaki ilk maçı deplasmanda, 18 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, TRT SPOR ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek.

17 Ağustos'ta İsveç'e hareket eden Sivasspor son antrenmanını da İsveç'te yapacak. Bu mücadelenin rövanş karşılaşması ise 25 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak.

SİVASSPOR GALİBİYET PEŞİNDE

Bu sezonda gerçekleşen resmi müsabakaların hiçbirinde istediği skoru elde edemeyen Sivasspor, Türkiye Süper Kupa'da Trabzonspor'a mağlup olmasının ardından Süper Lig'de Gaziantep ile 1-1 beraberliği ve Adana Demirspor'a karşı ise 3-0 mağlubiyeti tatmıştı. İsviçre'de Malmö karşısında galip gelerek evindeki maça yüksek moralle çıkmak isteyen takımın kadrosunda ise eksik oyuncu bulunmuyor.

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