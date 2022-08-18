UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında temsilcimiz Sivasspor, deplasmanda Malmö ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyen futbolseverler arama motorlarında, "Malmö - Sivasspor canlı İZLE, Malmö - Sivasspor şifresiz İZLE" gibi aramalarda bulunuyor. İşte Malmö - Sivasspor mücadelesinin detayları...

Sivasspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Malmö ile karşı karşıya geliyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. İşte Malmö – Sivasspor maçının detayları…

MALMÖ – SİVASSPOR İLK 11'LER:

Malmö: Dahlin, Beijmo, Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Ceesay, Zeidan, Erdal Rakip, Christiansen, Thelin, Birmancevic

Sivasspor: Muammer, Robin, Goutas, Caner, Uğur, Ulvestad, Hakan Arslan, Kerem Atakan, Erdoğan, Gradel, James

MALMÖ - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI OLARAK YAYINLANIYOR?

Sivasspor'un Malmö karşısındaki ilk maçı deplasmanda oynanıyor. Karşılaşma 18 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 20.00'de başladı.

Karşılaşma, TRT SPOR ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebiliyor. Bu mücadelenin rövanş karşılaşması ise 25 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak.

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