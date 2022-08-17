Duy Beni Kanat'ın gerçek kimliğini merak eden izleyiciler arama motorlarında 'Duy Beni Kanat Caner Topçu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Caner Topçu boyu, kilosu' konularını araştırıyor. Zorbalıklarıyla sık sık gündeme gelen Kanat karakterini başarıyla canlandıran Caner Topçu'nun yaşı, mesleği, boyu, kilosu, burcu ve tüm detaylar haberimizde... karakteriyle zorbaların lideri olarak tanınan Caner Topçu'nun gerçek hayatta kim olduğu merak konusu haline geldi. Dizide kolejin gözde öğrencilerinden Kanat hakkında araştırılan 'Duy Beni Kanat kimdir, gerçek ismi ne? Caner Topçu kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?' sorularının cevabı haberimizde...

Duy Beni dizisinde Kanat karakteriyle ilk bölümlerde zorbalıklar yaparak seyircileri kızdıran ancak daha sonra vicdanına ses veren Caner Topçu'nun hayatı merak konusu oldu. Dizinin hayranları Kanat karakterinin gerçek ismini ve kimliğini araştırırken Duy Beni Kanat Caner Topçu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Caner Topçu boyu, kilosu kaç, burcu ne? sorularını haberimizde cevapladık.

DUY BENİ KANAT CANER TOPÇU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

1997 Haziran'ında İstanbul'da doğan 25 yaşındaki Caner Topçu, tiyatro kökenli bir oyuncudur. Daha önce bir çok tiyatro oyununda sahne almıştır. Günümüz itibariyle tiyatro'nun yanı sıra sinema ve dizilerde de rol almaktadır.

İstanbul'un Kartal ilçesinde ikamet etmekte olan Topçu'nun aslen nereli olduğu ise bilinmemektedir.

DUY BENİ KANAT CANER TOPÇU BOYU, KİLOSU, BURCU

Boyu 1.84 cm, kilosu 77, burcu ise yengeç olan Topçu, Harun Özer Tiyatro Eğitimi ve Fulya Filazi Oyunculuk Eğitimi aldı.

CANER TOPÇU OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

İnançtan Zafere, Sarıkamış, Beyaz Cehennem ve Dikkat İnternet Var isimli tiyatro oyunlarında sahne almıştır. Bilinçsizler adlı sinema filminde Recep karakterini canlandırmış ve 2018 yılında aksiyon, macera ve drama türünde Evrensel Döngü: Yaşam Ağacına Yolculuk isimli sinema filminde rol almıştır.

DUY BENİ KANAT KARAKTERİ HAKKINDA

Gerçek Koleji'nin gözde öğrencilerinden biri, zorbaların lideri olan Kanat, vicdanlı tarafını herkesten gizleyen, dışarı kendini soğuk ve acımasız gösteren biri olsa da onun kırmızı çizgisi annesidir. Annesini korumak için kendini, hatta kardeşini bile feda edebilir. Ancak Ekim'in okullarına geliş amacı ve hayatlarını didiklemeye başlamasıyla her şey değişecektir.