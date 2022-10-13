UEFA Konferans Ligi G Grubu 4. hafta maçında Demir Grup Sivasspor deplasmanda Ballkani'ye konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...
BALLKANI SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LER
Ballkani: Frasheri, Thaqi, Jashanica, Thaqi, Potoku, Emerliahu, Dellova, Zyba, Korenica, Krasniqi, Rrahmani.
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Caner Osmanpaşa, Goutas, Uğur Çiftçi, Charisis, Robin, Erdoğan, Saba, Gradel, Yatabare.
BALLKANİ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ballkani ile Sivasspor arasında oynanan maç saat 22.00'de başladı. Mücadele TV 8.5'tan canlı yayınlanıyor.