UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Ballkani ile Sivasspor, Priştine şehrinde bulunan Fadil Vokrri Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşma öncesi iki takımın da grupta 4'er puanı bulunurken Sivasspor, kazanarak puanını 7 yapmak istiyor. Peki, Ballkani - Sivasspor maçı canlı hangi kanalda? Sivasspor maçı saat kaçta?
Ballkani - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...
UEFA KONFERANS LİGİ CANLI PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYIN...
BALLKANİ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Ballkani - Sivasspor maçı 13 Ekim Perşembe günü saat 22:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.
BALLKANİ - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Ballkani
Frasheri; Ar. Thaqi, Sinani, Jashanica, As. Thaqi; Dellova, Emerllahu, Zyba; Korenica, Krasniqi, Rrahmani
Sivasspor
Vural; Paluli, Goutas, Osmanpasa, Ciftci; Ulvestad, Yalcin; Yesilyurt, Saba, Gradel; Yatabare