BALLKANİ - SİVASSPOR MAÇI CANLI VE ŞİFRESİZ | Ballkani - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Sivasspor maçı izle

BALLKANİ - SİVASSPOR MAÇI CANLI VE ŞİFRESİZ | Ballkani - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Sivasspor maçı izle

UEFA Konferans Ligi G grubu 4. hafta Ballkani'ye konuk olan Sivasspor, puanını 7'ye çıkarmak istiyor. Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber'in düdüğüyle başlayacak karşılaşma hakkında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki, Ballkani - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sivasspor Haberleri Yayın Tarihi: 13.10.2022- 15:10