Sivasspor 3-0 Tokat Belediye Plevnespor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Sivasspor hazırlık maçında kendi tesislerinde Tokat Belediye Plevnespor ile karşı karşıya geldi. Yiğidolar rakibini 3-0'lık skorla mağlup etti.

Sivasspor Haberleri Yayın Tarihi: 25.09.2022- 18:18