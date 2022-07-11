Sivasspor - Neftçi maçı saat kaçta?
Trabzonspor - Sivasspor maçı saat kaçta?
11 Temmuz 2022 gram altın ne kadar?
Kurban Bayramınız mübarek olsun
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a karşı yıldızlaşmıştı! Yönetim harekete geçti Beşiktaş'a karşı yıldızlaşmıştı! Yönetim harekete geçti 09:25
İşte Fırtına'nın 1 numaralı stoper adayı! İşte Fırtına'nın 1 numaralı stoper adayı! 08:54
G.Saray'da çift idman! G.Saray'da çift idman! 00:32
Arda Güler'den flaş paylaşım! Arda Güler'den flaş paylaşım! 00:29
Arda Güler'den flaş paylaşım! Arda Güler'den flaş paylaşım! 00:29
"Kulübün büyüklüğü kanıtlandı" "Kulübün büyüklüğü kanıtlandı" 23:35
Daha Eski
Mensah'tan flaş Arda Güler sözleri! Mensah'tan flaş Arda Güler sözleri! 23:34
Serdar Dursun'dan Arda yorumu! Serdar Dursun'dan Arda yorumu! 23:34
"Kulübün büyüklüğü kanıtlandı" "Kulübün büyüklüğü kanıtlandı" 23:34
Mensah'tan flaş Arda Güler sözleri! Mensah'tan flaş Arda Güler sözleri! 23:30
Serdar Dursun'dan Arda yorumu! Serdar Dursun'dan Arda yorumu! 23:27
Maç bitti sosyal medyada Arda Güler çılgınlığı başladı! Maç bitti sosyal medyada Arda Güler çılgınlığı başladı! 23:20
SON DAKİKA