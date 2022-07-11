Sivasspor - Neftçi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Sivasspor sahasında Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Sivasspor - Neftçi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Sivasspor, Azerbaycan temsilcisi Neftçi ile hazırlık maçı yapacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Neftçi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - NEFTÇİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Neftçi maçı 11 Temmuz Pazartesi günü saat 11:30'da oynancak.