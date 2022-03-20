Sivasspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Sivasspor sahasında Altay'ı konuk edecek. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sivasspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Sivasspor ile Altay kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SİVASSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Altay maçı 20 Mart Pazar günü saat 13:30'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.