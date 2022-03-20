Sivasspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Sivasspor sahasında Altay'ı konuk edecek. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sivasspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Sivasspor ile Altay kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sivasspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
SİVASSPOR - ALTAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Sivasspor - Altay maçı 20 Mart Pazar günü saat 13:30'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.