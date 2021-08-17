Sivasspor-Kopenhag maçının biletleri satışa çıktı!
UEFA Konferans Ligi play-off'larında Kopenhag'ı ağırlayacak Sivasspor, bu maçın biletlerini satışa sundu. Sivasspor-Kopenhag karşılaşmasının bilet fiyatları 25-70 TL arasında belirlendi.
Demir Grup Sivasspor ile Danimarka temsilcisi Kopenhag arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçının biletleri satışa çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 19 Ağustos Perşembe saat 21.00'de oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçının biletleri satışa sunuldu.
Stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağı maçın biletleri, Buruciye Medresesi bahçesinde ve Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı güney kale arkasında bulunan Passolig noktasında satışa çıktı.
Sivasspor-Kopenhag maçının bilet fiyatları 25 ile 70 lira arasında belirlendi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Kopenhag ile oynayacağımız karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) August 17, 2021
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