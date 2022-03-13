Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Adana Demirspor ile Sivasspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Adana Demirspor - Sivasspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz
ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Adana Demirspor - Sivasspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.
ADANA DEMİRSPOR - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Samet, Tayyip Talha, Kaan, Sinan, Bjarnason, Stambouli, Yunus, Vargas, Balotelli
Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Ziya, Ulvestad, Hakan, Fajr, Pedro Henrique, Gradel, Kayode