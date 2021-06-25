Son dakika spor haberi: Sivasspor Koray Altınay'ı transfer etti! 29 yaşındaki oyuncu 2 yıllık sözleşme imzaladı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Koray Altınay'ı transfer etti. 29 yaşındaki sağ bek, Sivas ekibi ile 2 yıllığına anlaştı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Demir Grup Sivasspor, Koray Altınay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçen sezon Karagümrük forması giyen Koray Altınay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sağ bek ve ön liberoda görev yapan 29 yaşındaki sporcu, İstanbul'da Başkan Mecnun Otyakmaz'ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.
11 Ekim 1991'de Münih'te dünyaya gelen Koray, futbola Fürstenfeldbruck altyapısında başladı. Ardından Bayern Münih II ve Jahn Regensburg takımlarının formasını giyen Koray, 2013-2014 sezonda Çaykur Rizespor'a transfer oldu. Türkiye'de Osmanlıspor forması da giyen Koray, iki sezondur Karagümrük'te görev alıyordu. Kariyerinde 238 maça çıkan sporcu 5 kez gol sevinci yaşarken, 12 de asist yaptı.
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