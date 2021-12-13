Galatasaray maçının ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay konuştu! "Öyle bir gol istemezdik”
Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Kırmızı beyazlılar mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Maçın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Öyle bir pozisyonda gol olduğu için Muslera için üzüldüm. Olayı net görememiştim ama Luyindama’yla çarpışmışlar. Öyle bir gol istemezdik” dedi.
Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor, sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Kırmızı beyazlılar mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Maçın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.
İşte Rıza Çalımbay'ın açıklamalarından satır başları;
"Galibiyet için oynadık. Beraberliği dahi düşünmedik. Gerçekten ihtiyacımız vardı. Mutlu olduk tabii. Öyle bir pozisyonda gol olduğu için Muslera için üzüldüm. Olayı net görememiştim ama Luyindama'yla çarpışmışlar. Öyle bir gol istemezdik."
"Ben, Selçuk hoca ve Necati hocadan özür diledim. Ben üçü birlikte çarpıştılar zannettim. Bizim oyuncu da olayın sıcaklığıyla çıkardı adama. Beşiktaş maçındaki gibi bir olay olsaydı, kesinlikle kabul etmezdim. Oyuncumun görmediğini düşünüyorum."
"Yapacak bir şey yok. Bilerek yapılan bir şey istemeyiz. Maçlarda böyle bir şey olmasına karşıyım, o maçtakine karşıydım mesela. Giresunspor, orada durabilirdi. Belki o arkadaş da düşünemedi. Çok üzüldüm böyle bir golle galip geldiğimiz için."
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