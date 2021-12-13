Sivasspor'dan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera için "geçmiş olsun" mesajı!
Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadelede sarı kırmızılı takımın deneyimli kalecisi Fernando Muslera sakatlık yaşadı. Mücadelenin ardından Sivasspor'dan Uruguaylı file bekçisi için bir paylaşım yapıldı. İşte detaylar...
Demir Grup Sivasspor Kulübü, ligde oynadıkları karşılaşmada sakatlanan Galatasaray kalecisi Fernando Muslera için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan mesajda, karşılaşmanın 80. dakikasında Muslera'nın takım arkadaşı Luyindama ile çarpışarak sakatlandığı anımsatıldı.
"Geçmiş olsun Muslera" başlığıyla yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:
"Türk futbolunun sevilen ismi Fernando Muslera'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Maçın ardından kulüp resmi hesabımızdan paylaşılan fotoğrafta futbolcularımızın gol sevinci odaklanmış, bu esnada Galatasaray file bekçisi Fernando Muslera yerde görülmektedir. Hiçbir art niyet taşımayan, sadece takımızın gol sevincinin yansıtılmaya çalışıldığı fotoğraf, kısa zamanda hesaplarımızdan kaldırılmıştır."
İŞTE O PAYLAŞIM
Geçmiş Olsun Fernando Muslera pic.twitter.com/VE11HM8MWK— Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) December 13, 2021
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