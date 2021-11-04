Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Taraftarımıza haksızlık yaptılar"
Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligde oynanacak Giresunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Adana Demirspor maçında taraftarımıza haksızlık yaptılar. Aldıkları ceza nedeniyle GZT Giresunspor maçına gelemeyecek taraftarımıza yazık, üzgünüz. Gelecek olan taraftarımızın desteği ile inşallah bu maçı kazanacağız" dedi. İşte o sözler...
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Adana Demirspor maçında taraftarımıza haksızlık yaptılar. Aldıkları ceza nedeniyle GZT Giresunspor maçına gelemeyecek taraftarımıza yazık, üzgünüz. Gelecek olan taraftarımızın desteği ile inşallah bu maçı kazanacağız" dedi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, GZT Giresunspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Ligde hemen her maçta gol attıklarını ancak beklenmedik anlarda şanssız goller yediklerini belirten Çalımbay, "Hiçbir zaman mücadeleden kopmuyoruz. GZT Giresunspor maçı kendi sahamızda, kendi taraftarımızın önünde mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Milli maç arasına iyi bir şekilde girip, arada sakat arkadaşlarımız da iyileştiği zaman daha iyi şekilde ligimize devam edeceğiz. Herkes farklı düşünebilir ama biz oynadığımız oyundan memnunuz. İyi şeyler yapıyoruz ama hep son dakikalarda gol yedik. Takımıma oyuncularıma yürekten inanıyorum. Biz çok iyi şeyler yapacağız. Geçen sezon nasıl başardıysak, ondan önceki sezonda nasıl başardıysak aynısını yapacağız. Şu anda Türkiye'de tahminime göre iki sene üst üste Anadolu'dan bir takım Avrupa'ya gitmemiştir. Aynı şekilde hedefimiz hiç değişmiyor. Bizim hedefimiz yine yukarılara oynamak. Başka düşüncemiz yok" diye konuştu.
"OYNAYACAĞIMIZ MAÇLARI KAZANACAK KAPASİTEDE BİR TAKIMIZ"
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki şansını da değerlendiren Çalımbay, "Milli takımımızın her şeyden önce kendi maçlarını kazanması gerekiyor. Ondan sonra bakacağız zaten durumlara. Oynayacağımız maçları kazanacak kapasitede bir takımız, çok iyi oyunculara sahibiz ben iyi şeyler yapacaklarına inanıyorum" dedi.
"DİMİTRİOS GOUTAS MİLLİ TAKIMI HAK ETTİ"
Yunan stoper Dimitrios Goutas'un ilk kez Yunanistan Milli Takımı'na çağrılmasını da değerlendiren Çalımbay, "Bir kere bunu gerçekten hak ediyor. Çok iyi profesyonel bir oyuncu. Çok kaliteli bir insan. İşini de çok iyi yapıyor. Disiplinlidir, riske girmez, arkadaşlarıyla diyaloğu iyidir. Milli takımı hak ediyor. İnşallah çok başarılı olur" ifadelerini kullandı.
"TARAFTARLARIMIZA HAKSIZLIK YAPILDI"
GZT Giresunspor karşısında taraftara çok ihtiyaç duyacaklarını ancak çok sayıda taraftarın içeride oynanan son lig maçında haksız yere ceza aldığını söyleyen Çalımbay şunları kaydetti:
"Adana Demirspor maçında taraftarımıza da haksızlık yaptılar. Hakemin yönetiminden dolayı zaten gerginlik yaşandı. Sen öyle bir penaltı verirsen taraftarı sinirlendirirsin. Hakemlerin taraftarı da düşünmesi gerekiyor. O gün hakem; futbolcuları, bizleri, tribünleri hepimizi gerdi. Bizim işimiz futbolumuzu oynamak. Maça gelemeyecek taraftarımıza yazık, üzgünüz. Gelecek olan taraftarımızın desteği ile inşallah bu maçı kazanacağız."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...