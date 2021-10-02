02 Ekim 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

SON DAKİKA: Beşiktaş-Sivasspor maçının VAR’ı Arda Kardeşler oldu

Beşiktaş-Sivasspor maçının VAR hakemi belli oldu!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.10.2021

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş Vodafone Park'ta Sivasspor'u konuk edecek. Mücadelenin VAR hakemi Arda Kardeşler oldu. Beşiktaş-Sivasspor maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. (BJK spor haberleri)

DG Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Arda Kardeşler oldu.
Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Yasin Kol olacak.
Bu müsabakada VAR koltuğunda Arda Kardeşler oturacak. Kardeşler'e, AVAR olarak Yakup Özhan eşlik edecek.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Yalçın’dan kritik toplantı: Aynı hırsı bekliyorum Yalçın'dan kritik toplantı: Aynı hırsı bekliyorum
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında duygulandıran soru Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında duygulandıran soru
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör