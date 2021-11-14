BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Sivasspor'dan Oğuzhan Özyakup hamlesi!

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Oğuzhan Özyakup için flaş bir hamle geldi. Siyah-beyazlılarda bu sezon 8 maça çıkan ve 343 dakika süre alabilen 29 yaşındaki oyuncuya Süper Lig ekibi Sivasspor'un talip olduğu öğrenildi. Transferle ilgili son kararı teknik direktör Sergen Yalçın verecek. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'de geride kalan 12 hafta sonunda beklentilerin uzağında kalan Sivasspor, ara transfer dönemi öncesi kollar sıvadı. Kırmızı-beyazlıların ilk hedefinin Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup olduğu öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; Sezon başında da 29 yaşındaki futbolcu için siyah-beyazlıların kapısını çalan ancak olumsuz yanıt alan Yiğidolar, ocak ayında transferi bitirmeyi hedefliyor. Sivasspor, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ısrarla istediği Ozi için tüm şartları zorlamayı planlıyor.

SON KARAR SERGEN YALÇIN'IN

Çalımbay'ın kadrosunda görmek istediği Oğuzhan ile geçtiğimiz günlerde görüştüğü iddia edilirken, Beşiktaş'ın teknik direktör Sergen Yalçın'ın vereceği rapor doğrultusunda Sivasspor'a yanıt vermesi bekleniyor. Siyah- beyazlı formayla 10. sezonuna giren tecrübeli futbolcu, burada 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı, bir de Ziraat Türkiye Kupası kaldırdı.

FORMAYA UZAK KALDI

Oğuzhan Özyakup, bu sezon Beşiktaş formasıyla 8 resmi maçta yalnızca 343 dakika sahada kaldı. Siyah-beyazlılarla 10 sezon boyunca ise Süper Lig'de 219 karşılaşmaya çıkan tecrübeli futbolcu, bu müsabakalarda 29 gol, 40 da asistlik performans sergiledi.

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