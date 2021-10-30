30 Ekim 2021, Cumartesi

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Altay-Sivasspor maçı sonrası: Rıza Çalımbay: Sakat oyuncularımız...

Rıza Çalımbay: Sakat futbolcularımız...
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Giriş Tarihi: 30.10.2021

Süper Lig'in 11. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Altay ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Rıza Çalımbay değerlendirmelerde bulundu. Çalımbay, "zmir'e galibiyet için gelmiştik, çok güzel bir müsabaka oynandı. İki takım da galibiyet için mücadele etti. Çok çekişmeli geçen bir maç oldu. İlk yarıda ve ikinci yarıda galip gelmek için mücadele ettik. İki takım da galibiyet için tüm oyuncularını kullandı. " dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, çok güzel bir maç oynandığını ve iki takımın da galibiyet için mücadele ettiğini söyledi. Çalımbay, 3 puan almalarının daha iyi olacağını ancak zorlu deplasmanda alınan bir puanın da kıymetli olduğunu ifade etti.
Süper Lig'in 11. hafta maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Altay ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, mücadeleyi değerlendirdi.
Çalımbay, "İzmir'e galibiyet için gelmiştik, çok güzel bir müsabaka oynandı. İki takım da galibiyet için mücadele etti. Çok çekişmeli geçen bir maç oldu. İlk yarıda ve ikinci yarıda galip gelmek için mücadele ettik. İki takım da galibiyet için tüm oyuncularını kullandı. Berabere bitti. 3 puan alsak daha iyi olacaktı ama zorlu bir deplasman olduğu için puan puandır. Önümüzdeki hafta GZT Giresunspor'la zorlu bir maça çıkacağız. Daha sonra verilecek aranın yorgun ve sakat oyuncularımız için iyi olacak" dedi.
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